Иркутская компания в течение года не выплачивала зарплату своим работникам
Сотрудники прокуратуры Иркутской области постановили руководство одной из иркутских компаний выплатить всем своим работникам долги по зарплате. Фирма, которая занималась ремонтом электросетей, не выплачивала заработную плату своим служащим с мая 2018 по апрель 2019 года. Информация об этом появилась на сайте ИА Irkutskmedia.
- Сумма задолженности руководства компании перед 135 работниками составила более 20 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
После того, как информация о том, что работникам предприятия не платят зарплату в течение года дошла до прокуратуры, ее сотрудники посетили руководство организации и вручили им постановление о том, что они нарушают требования трудового законодательства. После получения документа, компания в срочном порядке рассчиталась со всеми своими служащими.
ИСТОЧНИК KP.RU