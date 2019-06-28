Иркутская компания в течение года не выплачивала зарплату своим работникам

СЕГОДНЯ 10:24 2019-06-28T10:25:22+03:00

Компания из Иркутска в течение года не выплачивала зарплату своим работникам Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

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Сотрудники прокуратуры Иркутской области постановили руководство одной из иркутских компаний выплатить всем своим работникам долги по зарплате. Фирма, которая занималась ремонтом электросетей, не выплачивала заработную плату своим служащим с мая 2018 по апрель 2019 года. Информация об этом появилась на сайте ИА Irkutskmedia.

- Сумма задолженности руководства компании перед 135 работниками составила более 20 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

После того, как информация о том, что работникам предприятия не платят зарплату в течение года дошла до прокуратуры, ее сотрудники посетили руководство организации и вручили им постановление о том, что они нарушают требования трудового законодательства. После получения документа, компания в срочном порядке рассчиталась со всеми своими служащими.

ИСТОЧНИК KP.RU