2019-06-28T10:25:22+03:00
Общество

Иркутская компания в течение года не выплачивала зарплату своим работникам

Руководству пришлось расплатиться с долгами после вмешательства прокуратуры
Анна ПОПОВА
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Компания из Иркутска в течение года не выплачивала зарплату своим работникамКомпания из Иркутска в течение года не выплачивала зарплату своим работникамФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Сотрудники прокуратуры Иркутской области постановили руководство одной из иркутских компаний выплатить всем своим работникам долги по зарплате. Фирма, которая занималась ремонтом электросетей, не выплачивала заработную плату своим служащим с мая 2018 по апрель 2019 года. Информация об этом появилась на сайте ИА Irkutskmedia.

- Сумма задолженности руководства компании перед 135 работниками составила более 20 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

После того, как информация о том, что работникам предприятия не платят зарплату в течение года дошла до прокуратуры, ее сотрудники посетили руководство организации и вручили им постановление о том, что они нарушают требования трудового законодательства. После получения документа, компания в срочном порядке рассчиталась со всеми своими служащими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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