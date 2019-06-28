В нескольких районах Иркутска высадили 68 тысяч сеянцев сосны

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-28T10:57:26+03:00

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В Иркутске постоянно идут работы по восстановлению зеленых насаждений. Например, в этом году в городских лесах высадили 68 тысяч сеянцев сосны. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал Инфо". Общая площадь зеленых насаждений составила 17 гектаров.

- В основном сосны высаживались в лесных массивах Пади Топка и Плишкино, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Сотрудники комитета городского обустройства регулярно обследуют леса в черте города и очищают их от веток, мусора, валежника и тому подобного. Помимо этого, в лесных массивах Иркутска проводится круглосуточное патрулирование. Ловить нарушителей, которые занимаются вандализмом в лесах, работникам комитета городского обустройства помогают "фотоловушки", которые в режиме реального времени делают снимки хулиганов и отправляют их на специальный сервер.

ИСТОЧНИК KP.RU