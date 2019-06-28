Четыре игрока продлили контракты с хоккейным клубом "Байкал-Энергия"

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-28T11:19:48+03:00

Впоследствии для комплектования состава будут подписаны контракты еще с 6 хоккеистами

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Хоккейный клуб "Байкал-Энергия" объявил о продлении контрактов с несколькими игроками. Информация об этом появилась на сайте ИА "Сибирские новости".

- Цвета клуба в новом сезоне продолжат защищать нападающий Иван Соловьев, полузащитник Николай Иващенко, а также защитники Никита Юрлов и Игорь Вассерман, - сообщили в пресс-службе ХК "Байкал-Энергия".

Что касается Никиты Юрлова и Игоря Вассермана, то они выступают в составе иркутской команды уже достаточно давно. А Николай Иващенко и Иван Соловьев только в прошлом сезоне вышли на лед в составе команды мастеров. Ранее они выступали в составе "Байкал-Энергии-2". Для полного комплектования состава клубу необходимо подписать контракты еще с 6 хоккеистами. Представители команды рассматривают как хоккеистов ранее выступавших за "Байкал-Энергию" и игроков "молодежки", так и спортсменов, представляющих другие клубы.

ИСТОЧНИК KP.RU