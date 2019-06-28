2019-06-28T13:28:47+03:00
Происшествия

Жители поселка Алыгджер, пострадавшие от потопа в Нижнеудинске, получили гуманитарную помощь

Впоследствии людям, лишившимся урожая из-за потопа в Нижнеудинске, также будут отправлять заготовки на зиму
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Жители поселка Алыгджер, пострадавшие от потопа в Нижнеудинске, получили гуманитарную помощьЖители поселка Алыгджер, пострадавшие от потопа в Нижнеудинске, получили гуманитарную помощьФото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

В поселок Алыгджер, жители которого пострадали от потопа в Нижнеудинске, прибыл вертолет с гуманитарным грузом. Жителям населенного пункта привезли питьевую воду, хлеб и другие продукты.

- Члены спасательной группы узнали у жителей поселка Алыгджер, какая еще помощь им требуется, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Пострадавшие от потопа ответили, что остались без урожая, так как все огородные участки ушли под воду. Мы обеспечим жителей поселка заготовками на зиму, как только наступит сезон.

Также в поселок Алыгджер доставят оборудование для прочистки русла реки Уда. Если это сделать, то последующие потопы в Нижнеудинске будут не такими разрушительными.

Сотрудники службы спасение призвали жителей поселка эвакуироваться в безопасное место, на это предложение согласились пятеро взрослых и двое детей. Медики обнаружили у одного из людей, спасающихся от потопа в Нижнеудинске, признаки воспаления легких. Его уже доставили в районную больницу для оказания помощи. Мы следим за развитием событий, сейчас наш корреспондент находится в зоне потопа в Нижнеудинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Потоп в Тулуне: движение транспортных средств по федеральной трассе запрещено
Полицейские помогут пострадавшим от потопа в Нижнеудинске восстановить документы
Выставка пионов откроется 3 июля в Иркутске
Полицейские из Усолья-Сибирского нашли потерявшегося мальчика за двадцать минут
Жителям подтопленных районов Иркутской области собрали более трех тонн гуманитарной помощи
Четыре игрока продлили контракты с хоккейным клубом "Байкал-Энергия"
В нескольких районах Иркутска высадили 68 тысяч сеянцев сосны
Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжит повышаться
«Роснефть» начала обустройство первого месторождения Даниловского кластера
Иркутская компания в течение года не выплачивала зарплату своим работникам
27 июня в Иркутской области ликвидировали 3 лесных пожара
28 и 29 июня движение транспорта на центральных улицах Иркутска будет перекрыто
Жертвы наводнения в Иркутской области: два человека погибли в Тулунском районе
Наводнение в Иркутской области: полпред Президента Сергей Меняйло попросил военных помочь эвакуировать жителей подтопленных районов
В Тайшетском районе из-за наводнения эвакуируют жителей поселка Бирюса
Из-за ураганного ветра в Братске повалило деревья
В АО «Ангарскцемент» состоялся турнир по кроссфиту
Трасса перекрыта из-за наводнения в Иркутской области: полицейские призывают водителей отложить поездки через Нижнеудинск
Руслан Болотов: Главное – не допустить гибели людей
Без крыши над головой: разлившиеся реки подтопили уже 2392 дома в Иркутской области