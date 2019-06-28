Жители поселка Алыгджер, пострадавшие от потопа в Нижнеудинске, получили гуманитарную помощь

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-28T13:28:47+03:00

Впоследствии людям, лишившимся урожая из-за потопа в Нижнеудинске, также будут отправлять заготовки на зиму

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В поселок Алыгджер, жители которого пострадали от потопа в Нижнеудинске, прибыл вертолет с гуманитарным грузом. Жителям населенного пункта привезли питьевую воду, хлеб и другие продукты.

- Члены спасательной группы узнали у жителей поселка Алыгджер, какая еще помощь им требуется, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Пострадавшие от потопа ответили, что остались без урожая, так как все огородные участки ушли под воду. Мы обеспечим жителей поселка заготовками на зиму, как только наступит сезон.

Также в поселок Алыгджер доставят оборудование для прочистки русла реки Уда. Если это сделать, то последующие потопы в Нижнеудинске будут не такими разрушительными.

Сотрудники службы спасение призвали жителей поселка эвакуироваться в безопасное место, на это предложение согласились пятеро взрослых и двое детей. Медики обнаружили у одного из людей, спасающихся от потопа в Нижнеудинске, признаки воспаления легких. Его уже доставили в районную больницу для оказания помощи. Мы следим за развитием событий, сейчас наш корреспондент находится в зоне потопа в Нижнеудинске.

ИСТОЧНИК KP.RU