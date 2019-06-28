2019-06-28T14:03:17+03:00
Общество

Полицейские из Усолья-Сибирского нашли потерявшегося мальчика за двадцать минут

Четырехлетний ребенок отъехал на несколько километров от дома на велосипеде
Анна ПОПОВА
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Полицейские из Усолья-Сибирского нашли потерявшегося мальчика за двадцать минутПолицейские из Усолья-Сибирского нашли потерявшегося мальчика за двадцать минутФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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27 июня сотрудники полиции из Усолья-Сибирского помогли женщине найти ее пропавшего ребенка. Информация об этом появилась на сайте ИА "Усолье Инфо". Сообщение о пропаже четырехлетнего малыша поступило в один из отделов полиции утром 27 июня. К стражам порядка обратилась мать мальчика, которая рассказала, что он катался во дворе на велосипеде, но вскоре куда-то исчез.

- Полицейские распространили по всем отделам ориентировки с описанием мальчика и приступили к поискам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - И уже через двадцать минут экипаж вневедомственной охраны обнаружил малыша на одной из улиц Усолья-Сибирского.

Оказалось, что мальчик просто катался на велосипеде и так увлекся, что отъехал от дома на несколько километров. Полицейские сразу же передали мальчика матери, которая горячо их отблагодарила за то, что они смогли так быстро разыскать кроху.

ИСТОЧНИК KP.RU

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