2019-06-28T13:27:32+03:00
Общество

Выставка пионов откроется 3 июля в Иркутске

На ней будет представлено более 100 сортов растений
Анна ПОПОВА
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Выставка пионов откроется 3 июля в ИркутскеВыставка пионов откроется 3 июля в ИркутскеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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3 июля в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея откроется выставка пионов под названием "Пиономания". Информация об этом появилась на портале "Живой Ангарск". На ней будет представлено более 100 сортов этих цветов, которые отличаются большим количеством оттенков и форм, а также неповторимым приятным ароматом.

- Выставку проведет группа садоводов из Ангарска, Иркутска и Шелехова, которые увлекаются разведением пионов, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного краеведческого музея.

На выставке "Пиономания" цветоводы с удовольствием поделятся со всеми гостями секретами разведения этих растений и расскажут, с чего нужно начать, если вы решились заняться выращиванием пионов. Открытие выставки состоится 3 июля в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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