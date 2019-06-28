Полицейские помогут пострадавшим от потопа в Нижнеудинске восстановить документы
Сотрудники Главного управления МВД России по Иркутской области заявили, что помогут пострадавшим от потопа в Нижнеудинске восстановить документы. Также за помощью могут обратиться жители Тулунского, Зиминского, Тайшетского и Черемховского районов, чьи документы также были утрачены.
- Сотрудники ГИБДД и подразделения по вопросам миграции уже готовы принимать обращения граждан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Также полицейские гарантируют, что все пострадавшие в результате потопа в Нижнеудинске быстро получат новые паспорта, водительские удостоверения и другие документы.
Сейчас в районе потопа в Нижнеудинске работает наш корреспондент.
ИСТОЧНИК KP.RU