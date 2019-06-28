2019-06-28T13:48:07+03:00
Происшествия

Полицейские помогут пострадавшим от потопа в Нижнеудинске восстановить документы

Помощь жертвам потопа в Нижнеудинске готовы оказать сотрудники ГИБДД и подразделения по вопросам миграции
Анна ПОПОВА
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Полицейские помогут пострадавшим от потопа в Нижнеудинске восстановить документыПолицейские помогут пострадавшим от потопа в Нижнеудинске восстановить документыФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Сотрудники Главного управления МВД России по Иркутской области заявили, что помогут пострадавшим от потопа в Нижнеудинске восстановить документы. Также за помощью могут обратиться жители Тулунского, Зиминского, Тайшетского и Черемховского районов, чьи документы также были утрачены.

- Сотрудники ГИБДД и подразделения по вопросам миграции уже готовы принимать обращения граждан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Также полицейские гарантируют, что все пострадавшие в результате потопа в Нижнеудинске быстро получат новые паспорта, водительские удостоверения и другие документы.

Сейчас в районе потопа в Нижнеудинске работает наш корреспондент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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