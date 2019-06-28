2019-06-28T14:19:52+03:00
Происшествия

Потоп в Нижнеудинске: помощь иркутским спасателям окажут специалисты из Новосибирска

На ликвидацию последствий потопа в Нижнеудинске отправились 100 сотрудников МЧС из Новосибирска
Анна ПОПОВА
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Потоп в Нижнеудинске: помощь иркутским спасателям окажут специалисты из НовосибирскаПотоп в Нижнеудинске: помощь иркутским спасателям окажут специалисты из НовосибирскаФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Чтобы помочь сотрудникам МЧС из Иркутской области оказать всю необходимую помощь пострадавшим от потопа в Нижнеудинске, в Приангарье отправились 100 спасателей из Новосибирска. Они будут проводить эвакуацию местных жителей и снабжать их продуктами и питьевой водой.

- Спасатели из Новосибирска оснащены всем необходимым: у них есть 11 единиц спасательной техники, 9 плавательных средств и оборудование для проведения аварийно-спасательных работ, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

Все бригады сотрудников МЧС из Новосибирской области распределятся по всем населенным пунктам, которые пострадали от потопа в Иркутской области. На данный момент в Приангарье затоплено 2392 дома и 2521 приусадебный участок. На месте потопа работает наш корреспондент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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