Иркутский кинотеатр «Баргузин» оценили с точки зрения доступности для инвалидов

СЕГОДНЯ 16:15 2019-06-28T16:15:08+03:00

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Председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Ирина Синцова оценила, насколько доступен кинотеатр «Баргузин» для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностями. Она посетила один из самых популярных кинотеатров у иркутян вместе с экспертами регионального отделения Всероссийского общества инвалидов и членами регионального общественного совета по доступной среде.

Все дело в том, что «Баргузин» вошел в программу мониторинга кинотеатров на доступность для маломобильных граждан. Такой мониторинг сейчас проходит по всей стране в рамках проекта «Единая страна – доступная среда».

Критерии, по которым оцениваются кинотеатры, следующие: наличие парковочных мест для инвалидов, пандуса, специальных зрительных мест в зале с оборудованием для людей с ограниченными возможностями, инвалидов по слуху; удобство мест общественного питания, доступность туалетов и т.д.

В регионе уже проведен мониторинг пяти кинотеатров в Черемхово, Свирске, Усть-Илимске, поселке Михайловка Черемховского района и поселке Бирюсинск Тайшетского района.

- Несмотря на то, что «Баргузин» один из самых популярных иркутских кинотеатров, можно констатировать, что самостоятельно люди с ОВЗ и инвалидностью вряд ли смогут его посетить, - отметила Ирина Синцова. - Особенно это касается инвалидов, которые передвигаются на колясках. Есть естественные препятствия, начиная от отсутствия парковки, заканчивая необорудованными местами в самом зале для такой категории. Эвакуационные пути недостаточно приспособлены для прохождения инвалидного кресла.

По результатам мониторинга будет составлена карта доступности кинотеатров Иркутской области для людей с ОВЗ и инвалидностью, а также выработаны рекомендации для устранения нарушений для собственников кинотеатров.

ИСТОЧНИК KP.RU