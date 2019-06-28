Сергей Сокол: развитие авиамаршрутной сети Сибири должно вестись с учетом интересов Иркутской области

СЕГОДНЯ 18:17 2019-06-28T18:17:14+03:00

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При разработке авиамаршрутной сети Сибири должны быть учтены интересы жителей Иркутской области. Об этом заявил спикер ЗакСобрания Иркутской области Сергей Сокол по итогам рассмотрения вопроса на заседании Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение». Оно прошло 28 июня в Кызыле.

Главам субъектов и председателям высших законодательных органов регионов Сибири представили для обсуждения паспорт проекта «Развитие межрегиональной авиамаршрутной сети Сибири с использованием региональной и малой авиации». Его разработка ведется в соответствии с исполнением майского указа президента РФ. За несколько месяцев работы был проведен расчет транспортной доступности всех районных центров Сибири, анализ и классификация утраченной аэродромной сети, а также анализ существующей маршрутной сети и оценка рынка авиационных перевозок.

В итоге сформирована перспективная схема авиамаршрутной сети. По словам Сергея Сокола, интересы отдаленных территорий Иркутской области в схеме авиасообщения не представлены, и маршруты проходят мимо региона.

- У людей не должна болеть голова о том, смогут ли они добраться до районного или областного центра, - подчеркнул Сергей Сокол. - В дальнейшей работе над проектом должны быть учтены потребности жителей городов и поселков Иркутской области в регулярном и доступном авиасообщении, а также потребности территорий в строительстве и реконструкции аэропортов. Участие области в реализации этого межрегионального проекта будет находиться на контроле депутатов.

В целом, проведенный анализ показал, что в Сибирском Федеральном округе существуют, не действуют 247 аэропортов, в том числе 42 – в Иркутской области. В рамках реализации проекта к 2024 году в Сибири планируется воссоздать около 300 аэродромов и посадочных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU