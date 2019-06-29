СЕГОДНЯ 05:35 2019-06-29T05:35:25+03:00

Правительство Иркутской области: готовимся к наводнению и в Зиминском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В Тулуне, где сейчас сложная паводковая ситуация, сегодня, 29 июня, начнет работу передвижной пункт управления. В город уже приехал губернатор Иркутской области Сергей Левченко, ожидается приезд главы МЧС России Евгения Зиничева и полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. По селекторной связи они свяжутся со всеми пострадавшими территориями.

- Всего стихия нанесла урон 31 населенному пункту в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Готовимся к наводнению и в Зиминском районе.

По данным властей Приангарья, вода у населенного пункта Широково поднимется до 790 – 830 см, у Октябрьского, возможно, до 550-600 см. Также ожидается подъем уровня в реке Белая на участке Инга – Мишелевка на полтора-два метра.

Напомним, к вечеру 28 июня в Тулунском районе подтопило 878 домов, в которых проживали 1171 человек, затоплены 6 участков автомобильных дорог и два моста.

ИСТОЧНИК KP.RU