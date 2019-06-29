2019-06-29T06:34:56+03:00
Происшествия

Наводнение в Тулуне: федеральная трасса «Сибирь» остается закрытой

Из-за наводнения в Тулуне трасса затоплена на три метра
Наталья ЛЫТКИНА
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Наводнение в Тулуне: федеральная трасса «Сибирь» остается закрытойНаводнение в Тулуне: федеральная трасса «Сибирь» остается закрытойФото: Николай ТЕКАЛОВ
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Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» - участок с 1490 по 1496 км - остается закрытой для всех видов транспорта. Напомним, ограничение ввели еще вчера, 28 июня, в 18.00. Когда движение запустят, прогнозов нет. Ведь уровень воды продолжает подниматься, при том, что на 9.30 утра сегодня, 29 июня, магистраль уже была затоплена на 3 метра. Об этом сообщает Упрдор «Прибайкалье». Что из этого следует? Добраться сквозным путем до Братска сейчас невозможно, как из Иркутска в Братск и из Красноярска в Иркутск. Однако из Красноярска в Братск по Р-255 проехать можно. Также открыт путь по альтернативной дороге «Тайшет – Чуна – Братск».

Упрдор «Прибайкалье» находится в готовности – 15 самосвалов, 2 погрузчика, 2 экскаватора , 1 автогредер, 1 бульдозер, 2 автомобиля для перевозки рабочих, 10 дорожников. Кроме того, в распоряжении запас из скального грунта – 5000 кубометров смеси – и еще 6500 кубометров смеси из щебня и песка. Однако пока приступить к восстановлению затопленной части федеральной трассы Р-255 «Сибирь» нельзя. Так будет до тех пор, пока уровень воды перестанет подниматься.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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