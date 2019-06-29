День молодежи 29 июня в Иркутске: праздник начался

СЕГОДНЯ 07:07 2019-06-29T07:07:06+03:00

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Сегодня, 29 июня, в Иркутске отмечают праздник День молодежи. На Нижней набережной у Якова Похабова уже начал работу «военно-полевой» лагерь. Все желающие могут поучаствовать в мастер-классах, собрать и разобрать оружие, сделать селфи на фоне БТР и полакомиться на полевой кухне.

Также уже начались квалификационные заезды гонщиков. Для этого в центре города запретили движение транспорта по улице Нижняя Набережная от улицы Рабочей до улицы Ленина, а с 21.00 до 22.30 нельзя будет проехать по кольцу в границах улиц Франк-Каменецкого и Октябрьской Революции.

- Для удобства горожан сегодня, 29 июня, общественный транспорт будет работать до 24.00, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Здесь же у реки Ангара пройдут соревнования по панкратиону и выступления команд КВН. Что еще интересного ждет молодежь 29 июня — смотрите здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU