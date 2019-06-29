2019-06-29T07:07:06+03:00
Общество

День молодежи 29 июня в Иркутске: праздник начался

Перекрыты центральные улицы города
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
День молодежи 29 июня в Иркутске: праздник началсяДень молодежи 29 июня в Иркутске: праздник началсяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Сегодня, 29 июня, в Иркутске отмечают праздник День молодежи. На Нижней набережной у Якова Похабова уже начал работу «военно-полевой» лагерь. Все желающие могут поучаствовать в мастер-классах, собрать и разобрать оружие, сделать селфи на фоне БТР и полакомиться на полевой кухне.

Также уже начались квалификационные заезды гонщиков. Для этого в центре города запретили движение транспорта по улице Нижняя Набережная от улицы Рабочей до улицы Ленина, а с 21.00 до 22.30 нельзя будет проехать по кольцу в границах улиц Франк-Каменецкого и Октябрьской Революции.

- Для удобства горожан сегодня, 29 июня, общественный транспорт будет работать до 24.00, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Здесь же у реки Ангара пройдут соревнования по панкратиону и выступления команд КВН. Что еще интересного ждет молодежь 29 июня — смотрите здесь.

Читайте также:

Афиша на выходные 29-30 июня в Иркутске: День молодежи, концерт под открытым небом, «Дылда» и паркур

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наводнение в Иркутской области: Сергей Сокол с депутатами выехали с грузом гуманитарной помощи в Тулун
Уровень в реке Ия составляет 1383 сантиметра, наводнение в Тулуне набирает обороты
Новости о наводнении в Иркутской области: под водой уже треть города Тулун
Наводнение в Тулуне: федеральная трасса «Сибирь» остается закрытой
Правительство Иркутской области: готовимся к наводнению и в Зиминском районе
Наводнение в Тулуне: люди отказываются от эвакуации, спасатели силой снимают их с крыш домов
Власти Тулуна: за ночь уровень воды в реке Ия поднялся на 172 см
Сергей Сокол: развитие авиамаршрутной сети Сибири должно вестись с учетом интересов Иркутской области
Наводнение в Тулуне: подтоплено уже более 800 домов
Иркутский кинотеатр «Баргузин» оценили с точки зрения доступности для инвалидов
Наводнение в Иркутской области: федеральную трассу «Сибирь» перекрыли в Тулуне
Потоп в Нижнеудинске: помощь иркутским спасателям окажут специалисты из Новосибирска
Потоп в Тулуне: движение транспортных средств по федеральной трассе запрещено