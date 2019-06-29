2019-06-29T07:55:24+03:00
Происшествия

Новости о наводнении в Иркутской области: под водой уже треть города Тулун

Перекрыты дороги из областного центра в Братск и Красноярск, топит Тулун и Нижнеудинск, таковы новости о наводнении в Иркутской области [фото, видео]
Наталья ЛЫТКИНА
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Новости о наводнении в Иркутской области: под водой уже треть города Тулун.Новости о наводнении в Иркутской области: под водой уже треть города Тулун.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Ливни спровоцировали серьезные последствия – реки вышли из берегов. В зоне бедствия находится 31 населенный пункт и 4 района региона – Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский.

- Подтоплены 3735 жилых домов, где проживают 9063 человека, из них 1984 – дети, - сообщает свежие данные ГУ МВД России по Иркутской области. – Также подтоплены 17 автомобильных дорог и 13 мостов.

Напомним, 6 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» (с 1490 по 1496 км) тоже в зоне бедствия. Уровень воды там поднялся на 3 метра и продолжает подниматься. Поэтому приступить к восстановлению проезжей части сейчас невозможно. Отрезанными остаются сквозные пути до Братска, из Иркутска в Братск и из Красноярска в Иркутск. Одной из самых сложных остается ситуация в Тулуне. Город уже затоплен на треть, вода продолжает прибывать.

- У нас не работают банкоматы, большая часть магазинов закрыта, - рассказала «Комсомольской правде» в Иркутске жительница Тулуна Елена. – А там, где они открыты, огромные очереди. До моего дома беда пока не дошла. Живу на горе, пока не затопило и магазины работают. А центр весь в воде, во многих районах нет электричества. Очень боимся, ночь не спали вообще, собирали вещи. В любой момент готовы покинуть город.

Как сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области, организована работа 32 пунктов временного размещения. В 11 из них находится 561 человек, в том числе 161 ребенок.

Пострадавшим оказывают и психологическую помощь. В зоны бедствия отправились психологи ГУ МЧС России по Иркутской области территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Репортажи корреспондента Тивиси специально для КП читайте здесь

Наводнение в Тулуне: дома и теплицы плывут по улицам города.Николай ТЕКАЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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