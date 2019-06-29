Сергей Сокол: иркутяне, пострадавшим в наводнении нужна помощь
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол выехал в Тулун, где водой накрыло треть города. Он записал видео обращение к иркутянам с просьбой помочь жителем зоны бедствия. Напомним, стихия бушует в Нижнеудинском, Тайшетском, Заларинском, Тулунском районах.
- В Иркутской области большая беда, - сказал Сергей Сокол. - В результате наводнения тысячи людей остались без всего. Нужны одежды, одеяла, вещи, постельные принадлежности, продукты, вода. Ждем вас, горожане, в Иркутске на ул. Российской, 20.
Уверен в вашей поддержке, вместе мы справимся!
Ранее спикер подчеркнул, что парламент готов созвать внеочередную сессию, чтобы максимально быстро выделить бюджетные деньги на восстановление пострадавших от наводнения поселков и городов.
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Сергей Сокол обратился к иркутянам с просьбой помочь пострадавшим в наводнении.
ИСТОЧНИК KP.RU