Сергей Сокол: иркутяне, пострадавшим в наводнении нужна помощь

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-29T09:17:56+03:00

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Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол выехал в Тулун, где водой накрыло треть города. Он записал видео обращение к иркутянам с просьбой помочь жителем зоны бедствия. Напомним, стихия бушует в Нижнеудинском, Тайшетском, Заларинском, Тулунском районах.

- В Иркутской области большая беда, - сказал Сергей Сокол. - В результате наводнения тысячи людей остались без всего. Нужны одежды, одеяла, вещи, постельные принадлежности, продукты, вода. Ждем вас, горожане, в Иркутске на ул. Российской, 20.

Уверен в вашей поддержке, вместе мы справимся!

Ранее спикер подчеркнул, что парламент готов созвать внеочередную сессию, чтобы максимально быстро выделить бюджетные деньги на восстановление пострадавших от наводнения поселков и городов.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717389" frameborder="0"></iframe> Сергей Сокол обратился к иркутянам с просьбой помочь пострадавшим в наводнении.

ИСТОЧНИК KP.RU