2019-06-29T10:26:35+03:00
Происшествия

Паводки в Иркутской области: жителям затопленных районов построят новое жилье

Они смогут либо остаться на прежнем месте, либо переехать в другие населенные пункты
Наталья ЛЫТКИНА
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Стихия в Иркутской области.Стихия в Иркутской области.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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Ситуация с паводками в Иркутской области набирает обороты. На спад вода пошла только в Нижнеудинском районе и все равно ее уровень остается критическим. В Тулунском же районе бедствие – затоплена уже треть города. И по прогнозам в ближайшие два дня хороших новостей жителям ждать не приходится. Сотни семей остались без крова и крыши над головой. И вот стало известно, как ситуация с жильем будет разрешаться. Как заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, пострадавшим от паводка предложат несколько вариантов. Первый – построить дома в тех же территориях, второй – в приобрести в других населенных пунктах.

- Такой опыт у нас уже есть, - отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. – Кроме того, уже выделены 980 млн рублей из федерального бюджета и резервного фонда Иркутской области на компенсационные выплаты пострадавшим.

Когда же сумма принесенного паводками ущерба будет уточнена, ее скорректируют в сторону увеличения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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