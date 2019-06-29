СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-29T11:34:29+03:00

Дети, проживавшие в районах наводнения в Иркутской области, поедут в санатории Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Это необходимо для их реабилитации и избежания инфекций

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В Иркутской области решают как устранять последствия наводнения. Конечно, первыми на повестке были вопросы, касающиеся детей, которые лишились в данный момент крыши над головой вместе со своими родителями.

Дома тысяч семей в Нижнеудинске, Тулуне и еще нескольких десятках населенных пунктов пострадали от повышения уровня воды в реках Уда, Ия. Пока им найдут или построят новое жилье, детей на время летних канукул отправят в санатории и детские лагеря.

- Сегодня, 29 июня, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области решили, что необходимо сформировать списки детей в пострадавших территориях и вывезти их на летний период - для реабилитации и избежания инфекций, - сообщает пресс-служба Правительства Приангарья.

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ИСТОЧНИК KP.RU