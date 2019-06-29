Лесной пожар бушует в заказнике «Туколонь» в Иркутской области

СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-29T13:06:35+03:00

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Пока в западных районах Иркутской области настоящее стихийное бедствие – наводнение, затоплены тысячи домов, на севере действуют лесные пожары. Один такой заметил 29 июня утром летчик-наблюдатель при облете территории многострадального заказника «Туколонь» в Казачинско-Ленском районе.

- Горели неубранные штабеля леса на площади 0.5 га, - сообщили в правительстве региона. – В обед при повторном облете территории с группой парашютистов, стало понятно, что пожар увеличился. Его площадь возросла в 50 раз – до 25 га.

Двумя рейсами самолета Ан-2 доставлены 10 парашютистов иркутской авиалесоохраны.

Есть версия, что это мог быть поджог. С борта самолета летчик увидел в непосредственной близости от очага людей и моторную лодку на берегу. Сотрудники лесничества заявили в полицию о возможном умышленном поджоге, поскольку самостоятельно при отсутствии ветра возгорание не могло увеличиться в 50 раз за столь короткое время.

Сейчас в заказник на лодке направились егеря и лесничий Казачинско-Ленского лесничества для оценки ситуации.

Напомним, сейчас по делу о рубках в заказнике "Туколонь" проходит министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Следственный комитет предъявил чиновнику обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». По версии СК, Шеверда знал, о том, что оснований для проведения сплошных санитарных рубок в заказнике «Туколонь», нет. Ему избрана мера пресечения - стража на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU