2019-06-29T14:11:47+03:00
Происшествия

Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия снизился на 6 сантиметров

Эвакуация в Тулуне продолжается
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Наводнение в Тулуне: уровень воды на реке Ия снизился на 6 сантиметровНаводнение в Тулуне: уровень воды на реке Ия снизился на 6 сантиметровФото: Николай ТЕКАЛОВ
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В Тулуне, который практически полностью находится под водой из-за наводнения, продолжается эвакуация местного населения. Людей перевозят в пункты временного размещения, которые находятся в здании школы №1, школе №25 и детском саду «Светлячок». Сейчас там находятся 835 человек, в том числе 207 детей. Добавим, что в ДЮСШ, куда также отправили местных жителей, требуются одеяла, подушки и теплые вещи

Когда вода уйдет из города, пока неясно, но уже есть обнадеживающие новости. По состоянию на 18.00, 29 июня, уровень воды в реке Ия снизился на 6 сантиметров и составляет 1377 см. Напомним, треть Тулуна всего за сутки подтопило не только из-за подъема воды в реке Ия, но и из-за прорыва дамбы.

Напомним, кроме Тулунского района, большая вода также пришла в Нижнеудинский, Тайшетский, и Чунский районы Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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