2019-06-29T16:11:22+03:00
Происшествия

Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия спал на 14 сантиметров

Дорожные службы готовы к восстановительным работам
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия спал на 14 сантиметровНаводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия спал на 14 сантиметров
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В затопленном Тулуне на 14 сантиметров спал уровень воды в реке Ия из-за наводнения в Иркутской области. С 12.00 до 16:00 он находился на отметке 1383 см. По данным на 20:00 местного времени 29 июня уровень воды составляет 1369 см. Напомним, с 12.00 до 16:00 он находился на отметке 1383 см, в 18:00 был зафиксирован уже на 1377см. Несмотря на это, ситуация остается критической.

- Дорожные службы готовы к восстановительным работам после подъема уровня воды и соответствующего распоряжения, - сообщили в ФКУ УпрДор Прибайкалье. - В готовности находится 23 единицы спецтехники: самосвалы, погрузчики, экскаваторы, автогрейдер и бульдозер.

Сейчас дорожники регулируют движение на трассе Р 255 «Сибирь». Там устанавливают дорожные знаки, информируют водителей о временных ограничениях движения в Тулунском районе. Добавим, что движение по трассе Р-255 из Иркутска в Братск и из Красноярска в Иркутск сейчас невозможно

ИСТОЧНИК KP.RU

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