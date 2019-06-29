Потоп в Тулуне: вода в реке Ия спала на 25 сантиметров

СЕГОДНЯ 19:22 2019-06-29T19:24:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Обнадеживающие новости приходят из Тулуна, который оказался затопленным из-за сильного наводнения в Иркутской области. По состоянию на 23 часа, 29 июня, уровень воды в реке Ия спал на 25 сантиметров и составляет 1358 см. Об этом сообщают в ФКУ УпрДор Прибайкалье.

Напомним, что с 12.00 до 16:00 он находился на отметке 1383 см, в 18:00 был зафиксирован уже на 1377см, а в 20:00 – на отметке 1369 см. когда вода полностью уйдет из Тулуна, пока непонятно, ситуация остается критической. Дорожные службы готовы к восстановительным работам.

Добавим, что Тулун всего за сутки подтопило не только из-за подъема воды в реке Ия, но и из-за прорыва дамбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наводнение в Иркутской области: как людей, которые потеряли все, размещают в школах (Подробности)

Видео потопа в Тулуне: десятки домов, смытых наводнением, прибило к мосту (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU