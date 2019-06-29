МЧС: наводнение угрожает еще двум поселкам в Иркутской области

СЕГОДНЯ 21:03 2019-06-29T21:06:14+03:00

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Стихия понемногу отступает от Нижнеудинска и Тулуна. В этих районах пострадало, лишившись крова и всего имущества, около 10 тысяч человек. Вода подтопила, а часто и полностью уничтожила 4 тысячи домов. Но увы,это еще не все. Прогноз синоптиков не радует - в ближайшие дни сильные ливни с грозами ожидаются в горах Восточного Саяна и на юге региона. МЧС предупреждает, что уже в ближайшие сутки наводнение придет еще в 2 поселка Иркутской области.

-На ближайшие сутки прогнозируется частичное подтопление 2 населенных пунктов (поселок. Ухтуй – 227 жилых домов с населением 770 человек,поселок Широково – 70 жилых домов с населением 267 человек), - сообщают в ГУ МЧС России.

По прогнозу, в поселке Ухтуй ( это Зиминский район) потопит 85 домов, а Широково (Нижнеудинский район) может пострадать полностью.

Тем временем, регистрируется резкий подъем воды в реках Чуна и Ока. Об этом сообщает ГУ МЧС Иркутской области. Так что список населенных пунктов, пострадавших от наводнения, вырастет. В Чунском районе уже подтоплено 6 поселков, а в местную школу, пункт временного размещения, эвакуированы первые 20 человек. Всего же пункты временного размещения готовы принять 300 человек. А в одной из школ города Зимы готовы временно разместить 800 человек. И сюда уже поступают первые пострадавшие от разгула стихии из поселков района. .

А волна паводка движется на запад. Сейчас она проходит: по реке Бирюса в районе поселка. Шиткино (прирост составил 18 см за последние 2 часа), по реке Уда в районе поселка Октябрьский (прирост составил 11 см за последние 2 часа). А вот по рекам Уда и Ия сейчас наблюдается спад уровня воды (до 17 см).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717423" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Тулуне: стихия продолжает бушевать.Николай ТЕКАЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU