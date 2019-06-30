СЕГОДНЯ 00:06 2019-06-30T00:16:57+03:00

Путин о жилье для пострадавших при наводнении в Иркутской области: "Времени очень мало". Фото: Николай ТЕКАЛОВ

На совещании в аэропорту Братска глава государства поднял вопрос о восстановлении жилья для пострадавших при наводнении в Иркутской области

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Паводок в Иркутской области продолжается. А уже сейчас, по предварительным подсчетам МЧС, без крыши над головой осталось около 10 тысяч человек. Затоплено или уничтожено стихией 4 тысячи домов. Как помочь людям? Эта проблема отдельно обсуждалась во время совещания, которое провел глава государства в аэропорту Братска с представителями министерств и руководителями региона. Вот что сказал Путин о жилье для пострадавших при наводнении в Иркутской области.

- Прошу уже сейчас, не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее, - заявил Владимир Путин. - Мы с вами прекрасно понимаем, знаем ситуацию в сибирских регионах, – здесь в том числе лето очень короткое, зима наступает быстро, а паводок-то еще не закончился, вода не сошла. Когда строить будем? Времени очень мало. Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода. И вообще предусмотреть все возможные варианты событий.

Но мало этого. Стихия не пощадила детские сады, школы, лечебные учреждения. Поэтому поручение главы государства в этом направлении четко и конкретно:

- Также требуется оперативно оценить ущерб и начать восстановление инфраструктуры, имею в виду энергетику, связь и транспорт, объекты здравоохранения и образования: школы, детские сады, больницы. Дети должны приступить к занятиям вовремя – в сентябре.

Для этого представители МЧС, руководители региона и соответствующих министерств федерального уровня должны определиться с объемом необходимых работ, выяснить, сколько потребуется средств, какие нужны строительные материалы, какая техника. Все необходимое для бесперебойных работ будет предоставлено. Контролировать работу по поручению Владимира Путина о жилье для пострадавших при наводнении в Иркутской области полномочным представителям Президента в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что пострадавшим от паводка предложат несколько вариантов жилья. Первый – построить дома в тех же территориях, второй – в приобрести в других населенных пунктах.

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ИСТОЧНИК KP.RU