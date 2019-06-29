Путин о ситуации с ценами в затопленных паводком районах Иркутской области: «Не дать спекулянтам наживаться на беде людей»

29 Июнь 23:32 2019-06-30T00:15:19+03:00

Глава государства провел совещание в Братске на тему паводков в Иркутской области и дал поручение по ситуации с ценами

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Ситуация с паводками в Иркутской области остается напряженной. Четыре района региона – Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский – находятся в зоне бедствия. Затоплены сотни жилых домов, семьи остались без крова, существуют перебои с электричеством и связью. В пострадавшие территории партия за партией отправляют гуманитарную помощь – в первую очередь теплые вещи и питьевую воду. Кстати, цены на нее по некоторым данным, как и на хлеб, к примеру, в пострадавших от паводка районах Иркутской области выросли. Есть информация, что воду продавали за 100 рублей за бутылку, хлеб – от 60 и выше. Одно из шести поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина, который прилетел в Братск, чтобы провести рабочее совещание с участием главы МЧС России Евгением Зиничевым, полномочным представителем Президента в Сибирском федератом округе Сергеем Меняйло, губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, первым вице-премьером – Министром финансов Антоном Силуановым, руководителями профильных министерств, ведомств и муниципальных образований, касалось именно этого. Вот что сказал Путин о ситуации с ценами в затопленных паводком районах Иркутской области.

- Нужно взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости и не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможность наживаться на беде людей, - поручил Владимир Путин. - Прошу здесь подключиться Федеральную антимонопольную службу, а если потребуется – МВД.

Эту же тему сегодня днем обсуждали и на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Иркутской области. Первый заместитель губернатора региона - председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов поручил службе потребительского рынка Приангарья взять ситуацию с ценами на контроль. В первую очередь, говорилось о питьевой воде и продукты. Он подтвердил, что факт завышения цен действительно имел место быть. И это в той ситуации, которая складывается в затопленных территориях, разумеется, недопустимо.

Губернатор Сергей Левченко во время совещания с Владимиром Путиным доложил, что запас бутилированной воды в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районе имеется. Кроме того, вопросы по обеспечению питания тоже решены. Есть 22 тонны муки, запасов на выпечку хлеба хватит на 20 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU