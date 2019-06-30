Владимир Путин о детях из районов, пострадавших от наводнения в Иркутской области: Отправить в детские лагеря

СЕГОДНЯ 00:08 2019-06-30T00:14:35+03:00

Президент на совещании в аэропорту Братска заявил о том, что детей из пострадавших районов нужно отправить в летние лагеря по всей стране Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Президент на совещании в аэропорту Братска заявил о том, что детей нужно отправить в летние лагеря по всей стране

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В Братске состоялось совещание с Президентом России о ситуации с паводками в Иркутской области. Владимир Путин, среди других поручений, говорил о размещении детей из пострадавших районов в лагерях.

- Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы, - отметил Владимир Путин. - Младшие дети должны быть размещены вместе с родителями. Полпред уже докладывал, что идет работа по согласованию этих позиций с руководителями близлежащих регионов.

Владимир Путин попросил коллег из федеральных ведомств обратить внимание на то, чтобы детей разместили в лагерях не только в соседних регионах, но и по всей стране. Ведь в России много хороших мест для детского отдыха.

Вопрос о том, куда направить детей из семей, лишившихся крыши над головой, в Иркутской области решаются полным ходом. Как сообщала пресс-служба регионального правительства, уже формируются списки ребят. Вывезти их на лето в лагери или курорты крайне необходимо, чтобы, во-первых, они смогли реабилитироваться, прийти в себя после пережитого, а во-вторых, чтобы не заразились инфекциями.

Напомним, около 10 тысяч человек в Нижнеудинске, Тулуне и еще нескольких десятках деревень и поселков Иркутской области пострадали от дождевых паводков. Вода накрыла четыре тысячи жилых домов. Пять человек погибли. Около сотни сибиряков попали в больницы.

Между тем, вода в Нижнеудинске и Тулуне стала понемногу отступать. Но теперь большая вода двинулась в сторону Зимы и Чунского. МЧС предупреждает, что подтопления будут и там. Прогноз погоды пока неутешительный - дожди продолжаются.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717423" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Тулуне: стихия продолжает бушевать.Николай ТЕКАЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU