Владимир Путин о детях из районов, пострадавших от наводнения в Иркутской области: Отправить в детские лагеря
В Братске состоялось совещание с Президентом России о ситуации с паводками в Иркутской области. Владимир Путин, среди других поручений, говорил о размещении детей из пострадавших районов в лагерях.
- Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы, - отметил Владимир Путин. - Младшие дети должны быть размещены вместе с родителями. Полпред уже докладывал, что идет работа по согласованию этих позиций с руководителями близлежащих регионов.
Владимир Путин попросил коллег из федеральных ведомств обратить внимание на то, чтобы детей разместили в лагерях не только в соседних регионах, но и по всей стране. Ведь в России много хороших мест для детского отдыха.
Вопрос о том, куда направить детей из семей, лишившихся крыши над головой, в Иркутской области решаются полным ходом. Как сообщала пресс-служба регионального правительства, уже формируются списки ребят. Вывезти их на лето в лагери или курорты крайне необходимо, чтобы, во-первых, они смогли реабилитироваться, прийти в себя после пережитого, а во-вторых, чтобы не заразились инфекциями.
Напомним, около 10 тысяч человек в Нижнеудинске, Тулуне и еще нескольких десятках деревень и поселков Иркутской области пострадали от дождевых паводков. Вода накрыла четыре тысячи жилых домов. Пять человек погибли. Около сотни сибиряков попали в больницы.
Между тем, вода в Нижнеудинске и Тулуне стала понемногу отступать. Но теперь большая вода двинулась в сторону Зимы и Чунского. МЧС предупреждает, что подтопления будут и там. Прогноз погоды пока неутешительный - дожди продолжаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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