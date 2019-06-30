Владимир Путин о паводках в Иркутской области: развернуть дополнительные пункты временного размещения

СЕГОДНЯ 00:12 2019-06-30T00:13:50+03:00

Президент провел совещание в Братске, где говорил о паводках в Иркутской области

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Итоги совещания с Владимиром Путиным в Братске. Напомним, Президент Российской Федерации прибыл туда, чтобы провести рабочую встречу по ситуации с паводками в Иркутской области. Из-за ливней разлились реки в четырех районах региона – Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском. Самой сложной остается ситуация в Тулунском районе. Без крыши над головой остались сотни семей, подтоплены тысячи домов. Они уплывали (!) прямо на глазах жителей. Первое поручение, которое озвучил Владимир Путин по время совещания, касалось информирования людей. В частности речь шла о пунктах временного содержания, где остаются десятки пострадавших. Там им готовы оказать всю необходимую помощь, в том числе медицинскую. Кроме того, пункты обеспечены запасом питьевой воды, продуктами, медикаментами и предметами первой необходимости.

- Прошу региональные и местные власти, территориальные органы федеральных ведомств быть в постоянном контакте с людьми, максимально быстро реагировать на поступающие от них жалобы и обращения, в том числе нужно помочь людям найти своих родных, близких, надо составить списки эвакуированных, чтобы родственники и представители власти, это само собой разумеется, четко знали, кто и где сейчас находится, - отметил Владимир Путин.

Также президент обратил особое внимание на то, что вода все еще продолжает прибывать, паводок продолжается, а значит, необходимо развернуть дополнительные пункты временного размещения и оснастить их всем необходимым.

На территории Тулуна, напомним, их сейчас несколько. Самый крупный расположили в здании детской спортивно-юношеской школы. Там есть и столовая, где организуют горячее питание, и место для ночлега.

Вчера днем, 29 июня, в здании Главного управления МЧС России по Иркутской области состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Эти вопросы, на которых акцентировал внимание Владимир Путин, также поднимались. Что касается лекарств, то Министерство здравоохранения Иркутской области обеспечивает срочный закуп медикаментов. Какие препараты требуются, и в каком объеме, список уточняется. Также отдельным пунктом выносили вопрос о гуманитарной помощи. Ее для пострадавших собирают всем миром – повсеместно организуются пункты сбора одежды, теплых вещей, пледов, подушек, обуви, предметов первой необходимости, а также воды и продуктов питания. В затопленные паводком территории отправлено несколько тонн груза. Питьевую воду также подвозят с помощью водовозок.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717427" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Тулуне: люди стоят в очереди за водой.Николай ТЕКАЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU