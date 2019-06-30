МЧС в Тулуне спасли несколько десятков домашних животных из зоны затопления в Тулуне
Вода в зону подтопления приходила так быстро, что люди не успевали реагировать адекватно. Бросали все. Или уйдя из дома по делам, вернуться вечером к дому уже не могли. Пришла большая вода.
Так, некоторые животные, оставшиеся во дворах, были обречены погибать. Кому-то из них удалось самим забраться на крыши. Таких счастливчиков спасатели МЧС и начали забирать с черепичных «островов» и других возвышенностей.
- Только за один вчерашний вечер спасли в Тулуне 25 животных, - сообщает МЧС России по Иркутской области на своей странице в соцсети.
Стоит отметить, что на помощь четвероногим отправились и сотрудники одного из приютов для животных Иркутска, кинологи и волонтеры. Напомним, что уровень воды в реке Ия начал спадать, но пока он гораздо выше нормы. На 08.00 утра 30 июня вода достигала отметки 1306 см, критический показатель 700 см.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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