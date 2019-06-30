СЕГОДНЯ 05:22 2019-06-30T05:22:57+03:00

Наводнение в Иркутской области: уровень воды в реке Ия спал до 1289 см Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Вода отступает, медленно, но верно. Так, на 10.00 30 июня уровень в реке Ия, что протекает в Тулуне, 1289 см. Это меньше замеров, произведенных в 08.00 утра сегодняшнего дня, на 17 см. Но увы, все еще гораздо выше нормы. Напомним, критической в данном населенном пункте считается 700 см.

- Продукты пострадавшему населению левобережной части города выдают у гаража администрации (вход со двора), а также в микрорайоне Жукова – место выдачи объявят в громкоговоритель, - сообщает утром 30 июня администрация города Тулуна. - В правобережной сейчас будет подвоз продуктов в детский сад "Родничок" (бывший "Колобок", 2-я Заречная, 9).

Если у вас есть родственнике в данном городе, позвоните и сообщите им эту информацию. Возможно, не у всех есть выход в Интернет и не все получают важные сообщения.

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ИСТОЧНИК KP.RU