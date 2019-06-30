2019-06-30T06:00:05+03:00
Общество

Наводнение в Иркутской области: синоптики, 30 июня, снова прогнозируют дожди

Режим ЧС в связи с летними паводками в Приангарье не снят
Мария КНЯЗЕВА
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Синоптики, 30 июня, снова прогнозируют дожди в Иркутской областиСиноптики, 30 июня, снова прогнозируют дожди в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Худшее, что может произойти в Иркутской области сегодня, 30 июня, это выпадение осадков. Однако, небеса не считаются с тем, что воды в Приангарье сейчас больше, чем достаточно. Из-за разлива рек в регионе пострадал 31 населенный пункт, сотни семей остались без крова. Но, синоптики вновь дают не утешительный прогноз: дождь, грозы и град.

- По области - переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, в южных районах и в горах Восточного Саяна местами ливневые дожди, грозы, град,

- сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер северо-восточный, юго-восточный, при грозах западный, северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы 11-16 м/с.

Температура в регионе днем +29...+34, при облачной погоде +21...+26. В южных, центральных районах Иркутской области и в горах Восточного Саяна +26...+31, местами +17...+22.

В Иркутске, по прогнозам метеорологов, в воскресенье также во второй половине дня начнется небольшой дождь, гроза. Ветер дует с юго-востока, однако, при грозе сменит направление на северо-западное и усилит скорость до 6-11 м/с. Днем за коном около +26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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