2019-06-30T06:29:44+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: борт МЧС прилетел с одеялами, палатками и противоэпидемическими препаратами

На самолете также доставили спасательные лодки
Мария КНЯЗЕВА
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В Иркутскую область, терпящую бедствие из-за летних паводков, прилетел самолет МЧС.В Иркутскую область, терпящую бедствие из-за летних паводков, прилетел самолет МЧС.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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В Иркутскую область, терпящую бедствие из-за летних паводков, прилетел самолет МЧС. На борту - груз из государственного материального резерва.

- В Приангарье доставили 26 комплектов наплечных дамб, которые будут использованы для сдерживания воды в территориях затопления, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Также в составе груза - 37 десятиместных палаток, если вдруг нужно будет разбивать дополнительные пункты временного пребывания людей, вывезенных из зоны затопления. Сейчас в пунктах - школах, интернатах и т.д. - размещены 1317 человек, в их числе 335 детей. Напомним, сотни семей лишились крыш над головой. Их дома затопило водами разлившихся рек так, что на поверхности остались только крыши, какие-то строения и вовсе уплыли вместе с сильным течением. МЧСовцы привезли также еще семь спасательных лодок и три тысячи одеял.

- Министерству здравоохранения переданы противоэпидемические препараты, которые могут понадобиться пострадавшим, - отмечают власти региона.

Часть груза уже направлена из Иркутска в районы стихийного бедствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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