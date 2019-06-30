Началась ликвидация последствий наводнения в Иркутской области

СЕГОДНЯ 07:05 2019-06-30T07:05:07+03:00

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За время летних паводков в Приангарье в воде оказались дома 10415 человек - жителей Тулунского, Чунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Зиминского районов. Вода нанесла ущерб 4197 домам. Какие-то из них устояли и, возможно, после снижения уровня рек люди вернутся в свои жилища. Какие-то строения и вовсе унесло течением и наши земляки остались ни чем. Мы публиковали видео, на котором видно, как уплывшие дома собрались возле моста в Тулуне.

Обломки домов, обвалы автодорог... Все это теперь предстоит убирать, устранять, чистить русла рек, проводить санитарную обработку... работы много. К ликвидации последствий местами уже приступили, однако, утром, 30 июня, на 07.00 утра остаются подтопленными 28 населенных пунктов Иркутской области — это 1717 домов, в которых проживает 4177 человек. К кому-то «большая вода» пришла этой ночью.

- В Тайшетском районе в связи с повышением уровня воды на реке Бирюсе в ночное время в зоне действия паводка оказались 84 жилых дома поселка Шиткино, - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. - Уровень воды составляет 725 сантиметров при критических отметках 570 сантиметров.

Также остаются подтопленными 5 участков автомобильных дорог в Нижнеудинском и Тулунском районах. Основной диагноз, с которым в больницах сейчас находится 80 взрослых и 17 детей — это переохлаждение. 12 из них — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. В пунктах временного размещения остаются 1317 человек, среди них 335 детей и 6 маломобильных граждан. Всего в области приготовлено 42 места для людей, вывезенных из зоны затопления. Утром в Иркутск прилетел борт МЧС с 3000 одеял на борту.

- Специалисты Министерства социального развития Иркутской области в Тайшетском, Тулунском, Нижнеудинском районах подсчитывают сколько еще нужно привести продуктов, воды, лекарств, - отмечают спасатели. - Помогают восстановить документы и разъясняют как получить денежные выплаты.

На ликвидацию последствий отправлены 1360 человек. Уровень в реках спадает, однако, синоптики 30 июня снова прогнозируют дожди, ливни, град, грозу и усиление ветра.

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ИСТОЧНИК KP.RU