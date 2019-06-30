Когда откроют дорогу Братск-Иркутск: федеральная трасса в Тулунском районе пока закрыта

СЕГОДНЯ 11:06 2019-06-30T11:07:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Как попасть из Иркутска на север области или обратно? Пока точно не на автомобиле и не на автобусе. Участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" пока закрыт для всех видов транспорта с 1490 по 1496 километр. Когда откроют дорогу Братск-Иркутск, пока неизвестно. Также по этой трассе сейчас нельзя попасть из Красноярска в Иркутск.

- Кроме того, подтоплена и закрыта для движения региональная дорога Тайшет – Чунский – Братск, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье". - Поэтому добраться из Красноярска в Братск можно таким образом: доехать по трассе Р-255 «Сибирь» через Нижнеудинск до Тулуна, затем на кольцевой развязке повернуть и двигаться дальше по федеральной дороге А-331 «Вилюй».

В городе Тулуне пока тоже дорога закрыта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восстановление документов пострадавшим от наводнения в Тулуне: созданы группы для работы с населением (подробности)

Наводнение в Иркутской области: за медицинской помощью обратилось более 600 пострадавших (подробности)

Гуманитарная помощь для пострадавших от паводка в Тулуне: четыре тонны груза доставлено в город (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717486" frameborder="0"></iframe> Паводок в Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU