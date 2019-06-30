Когда откроют дорогу Братск-Иркутск: федеральная трасса в Тулунском районе пока закрыта
Как попасть из Иркутска на север области или обратно? Пока точно не на автомобиле и не на автобусе. Участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" пока закрыт для всех видов транспорта с 1490 по 1496 километр. Когда откроют дорогу Братск-Иркутск, пока неизвестно. Также по этой трассе сейчас нельзя попасть из Красноярска в Иркутск.
- Кроме того, подтоплена и закрыта для движения региональная дорога Тайшет – Чунский – Братск, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье". - Поэтому добраться из Красноярска в Братск можно таким образом: доехать по трассе Р-255 «Сибирь» через Нижнеудинск до Тулуна, затем на кольцевой развязке повернуть и двигаться дальше по федеральной дороге А-331 «Вилюй».
В городе Тулуне пока тоже дорога закрыта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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