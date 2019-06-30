2019-06-30T13:35:33+03:00
Происшествия

Сотрудники Росгвардии спасли утопающего 8-летнего мальчика в Нижнеудинске

Ребенок тонул в реке Уват
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Сотрудники Росгвардии спасли утопающего 8-летнего мальчика в Нижнеудинске. Фото: официальная группа Росгвардии по Иркутской области.Сотрудники Росгвардии спасли утопающего 8-летнего мальчика в Нижнеудинске. Фото: официальная группа Росгвардии по Иркутской области.
Изменить размер текста:

В Нижнеудинске, пострадавшем от паводков, на днях сотрудники Управления Росгвардии по региону вытащили из воды реки Уват восьмилетнего мальчика. Проезжая мост, они случайно увидели, что ребенок тонет, не может бороться с сильным течением.

- Мы заметили его, когда он пытался вынырнуть, - сказал сотрудник ОВО по Нижнеудинскому району Управления Росгвардии по Иркутской области, младший сержант Антон Пытлев. - Я быстро побежал к реке. Его уже не было видно, только по пузырькам смогли определить местонахождение. Течение было сильное, поэтому приняли решение вызвать дополнительные экипажи вневедомственной охраны.

Сотрудники приехали быстро. С помощью дерева они дотянулись до школьника и вытянули его на берег. Оказали в своей машине первую помощь, а затем отвезли в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наводнение в Тулуне: в городе отключено электричество и водопровод, перекрыта "федералка" (подробности)

Эпидситуация в пострадавших от наводнения районах Иркутской области: вирусологи отправятся в территории бедствия (подробности)

Паводок в Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наводнение в Тулуне: вагон с гуманитарной помощью отправится в пострадавший от стихии город
Наводнение в Тулуне: в городе отключено электричество и водопровод, перекрыта "федералка"
Эпидситуация в пострадавших от наводнения районах Иркутской области: вирусологи отправятся в территории бедствия
Наводнение в Иркутской области: возможно, погибло около 650 домашних животных и уничтожены тысячи гектаров посевных площадей
Помощь пострадавшим от паводка в Тайшетском районе: открыт счет
Наводнение в Иркутской области: 17 тысяч жителей региона остались без электричества
Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия уменьшился на 23 сантиметра
Наводнение в Иркутской области: в зонах затопления открыты пункты временного размещения
Более 30 тонн гуманитарной помощи собрано в Иркутске для пострадавших от наводнения
Когда откроют дорогу Братск-Иркутск: федеральная трасса в Тулунском районе пока закрыта
Наводнение в Иркутской области: за медицинской помощью обратилось более 600 пострадавших
Восстановление документов пострадавшим от наводнения в Тулуне: созданы группы для работы с населением
Открыта ли дорога в Тулуне: 30 июня трасса еще залита водой
Гуманитарная помощь для пострадавших от паводка в Тулуне: четыре тонны груза доставлено в город
Наводнение в Иркутской области: с 29 июня в Тулуне введен запрет на продажу алкоголя
Ситуация с наводнением в Тулуне: вода отступает, дорожники начали расчищать улицы
Сергей Сокол: недопустимо, чтобы хлеб стоил 140 рублей за булку
Наводнение в Иркутской области: синоптики вновь прогнозируют повышение уровня воды в реках
Наводнение в Иркутской области: подтоплены 28 населенных пунктов
Паводки в Иркутской области: в Тулуне развернут мобильный хлебзавод
Наводнение в Иркутской области: ночью 30 июня подтопило 84 дома в Тайшетском районе