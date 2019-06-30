Сотрудники Росгвардии спасли утопающего 8-летнего мальчика в Нижнеудинске

СЕГОДНЯ 13:34 2019-06-30T13:35:33+03:00

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В Нижнеудинске, пострадавшем от паводков, на днях сотрудники Управления Росгвардии по региону вытащили из воды реки Уват восьмилетнего мальчика. Проезжая мост, они случайно увидели, что ребенок тонет, не может бороться с сильным течением.

- Мы заметили его, когда он пытался вынырнуть, - сказал сотрудник ОВО по Нижнеудинскому району Управления Росгвардии по Иркутской области, младший сержант Антон Пытлев. - Я быстро побежал к реке. Его уже не было видно, только по пузырькам смогли определить местонахождение. Течение было сильное, поэтому приняли решение вызвать дополнительные экипажи вневедомственной охраны.

Сотрудники приехали быстро. С помощью дерева они дотянулись до школьника и вытянули его на берег. Оказали в своей машине первую помощь, а затем отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU