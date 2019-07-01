СЕГОДНЯ 03:27 2019-07-01T03:27:37+03:00

Наводнение в Иркутской области: на 66 см спал уровень воды на в реке Ия за ночь 1 июля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Остался еще 391 см и река Ия войдет в свое русло. Напомним, что критическим уровнем подъема воды для этой реки считается 700 см. Вчера, 30 июня, «большая вода» наконец-то стала уходить из затопленного Тулуна.

- На утро 08.00 1 июля уровень воды в реке 1091 см, - сообщает пресс-служба администрации города Тулуна.

С полуночи уровень снизился на 66 см. Люди начали возвращаться в свои дома или в то, что от них осталось. Паводковая вода несла с собой мусор, ил со дна, все это сейчас в комнатах тех строений, которых не унесло течение. Напомним, что сотни домов просто «смыло» в бурлящий поток.

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ИСТОЧНИК KP.RU