2019-07-01T04:00:52+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: мобильный хлебозавод доставили в Нижнеудинский район

Напомним, паводки затопили хлебозавод в городе Тулун
Мария КНЯЗЕВА
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Под водой оказались школы, больницы, детсады, заводыПод водой оказались школы, больницы, детсады, заводыФото: Николай ТЕКАЛОВ
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Продукты питания, вода, одежда — самое основное, в чем сейчас нуждаются пострадавшие в зоне затопления. Из-за летних паводков люди оказались без крыш над головой, без возможности готовить себе еду и покупать провизию. К тому же наводнение уничтожило не только дома людей, но и социально значимые объекты — больницы, школы, детсады, хлебозавод.

- Губернатор Иркутской области Сергей Левченко накануне обратился к командующему Центрального военного округа Министерства обороны РФ, генерал-полковнику Александру Лапину с просьбой развернуть мобильный хлебозавод для обеспечения нужд пострадавшего населения, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - На данный момент он уже прибыл. Его разместили в Нижнеудинском районе.

Хлебопекарный комплекс перебросили авиацией из Екатеринбурга. Его мощности хватит, чтобы производить 3 тонны хлеба в сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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