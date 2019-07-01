Наводнение в Иркутской области: мобильный хлебозавод доставили в Нижнеудинский район

СЕГОДНЯ 04:00 2019-07-01T04:00:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Продукты питания, вода, одежда — самое основное, в чем сейчас нуждаются пострадавшие в зоне затопления. Из-за летних паводков люди оказались без крыш над головой, без возможности готовить себе еду и покупать провизию. К тому же наводнение уничтожило не только дома людей, но и социально значимые объекты — больницы, школы, детсады, хлебозавод.

- Губернатор Иркутской области Сергей Левченко накануне обратился к командующему Центрального военного округа Министерства обороны РФ, генерал-полковнику Александру Лапину с просьбой развернуть мобильный хлебозавод для обеспечения нужд пострадавшего населения, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - На данный момент он уже прибыл. Его разместили в Нижнеудинском районе.

Хлебопекарный комплекс перебросили авиацией из Екатеринбурга. Его мощности хватит, чтобы производить 3 тонны хлеба в сутки.

Читайте также

Около трех тысяч пострадавших в наводнении в Иркутской области обратились за материальной помощью. Люди морально убиты. Многие потеряли все [фото, видео]

Кинологи и волонтеры вывозят в Иркутск собак и кошек из зоны паводка в Тулуне

ИСТОЧНИК KP.RU