СЕГОДНЯ 04:55 2019-07-01T04:55:58+03:00

Наводнение в Иркутской области: районы, из которых ушла вода, начали восстанавливать Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Власти Иркутской области начали оценивать ущерб, нанесенный летними паводками. Сделать это они могут пока только в тех районах, из которых ушла вода. Напомним, по состоянию на утро уровень воды в реке Ия, что затопила город Тулун — 1091 см, это на 391 см выше критической отметки. Понадобиться время, чтобы река вошла в свое русло.

- Восстановительные работы начались в Нижнеудинском районе, в местах, где спала вода, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Восстанавливается энергоснабжение, на автодороги вышла дорожно-строительная техника.

На данный момент ремонтируют 7 дорог в Черемховском, Тайшетском, Тулунском районах. Работает 100 человек с привлечением 60 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU