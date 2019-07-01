Наводнение в Иркутской области: районы, из которых ушла вода, начали восстанавливать
Власти Иркутской области начали оценивать ущерб, нанесенный летними паводками. Сделать это они могут пока только в тех районах, из которых ушла вода. Напомним, по состоянию на утро уровень воды в реке Ия, что затопила город Тулун — 1091 см, это на 391 см выше критической отметки. Понадобиться время, чтобы река вошла в свое русло.
- Восстановительные работы начались в Нижнеудинском районе, в местах, где спала вода, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Восстанавливается энергоснабжение, на автодороги вышла дорожно-строительная техника.
На данный момент ремонтируют 7 дорог в Черемховском, Тайшетском, Тулунском районах. Работает 100 человек с привлечением 60 единиц техники.
Читайте также:
Около трех тысяч пострадавших в наводнении в Иркутской области обратились за материальной помощью. Люди морально убиты. Многие потеряли все [фото, видео]
Эпидситуация в пострадавших от наводнения районах Иркутской области: вирусологи отправятся в территории бедствия
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»