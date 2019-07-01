2019-07-01T05:24:00+03:00
Спорт

День болельщика: иркутяне могут встретиться с хоккеистами «Байкал-Энергии»

Взять автограф и сфотографироваться с любимыми игроками можно 4 июля
Мария КНЯЗЕВА
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День болельщика: иркутяне могут встретиться с хоккеистами «Байкал-Энергии»День болельщика: иркутяне могут встретиться с хоккеистами «Байкал-Энергии»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Хоккеисты «Байкал-Энергии» приглашают своих болельщиков встретиться на стадионе «Рекорд» 4 июля. Подобные встречи с поклонниками стали уже традицией. Ежегодно они проходят в дружеской форме: на этот раз спортсмены предлагают иркутянам вместе сыграть в баскетбол и волейбол.

- Лето в разгаре, но это не повод забывать о хоккее и о любимой команде, - считают в ХК «Байкал-Энергия». - На Дне болельщика гости смогут отлично провести время всей семьей, а также познакомиться с новичками.

Для детей будут организованы отдельные интерактивные зоны, для взрослых — конкурсы и розыгрыши. В завершении вечера можно будет взять автограф у любимого игрока и сфотографироваться с командой. Начало встречи в 18.30. В этот день у игроков закончится отпуск, в скором времени они приступят к подготовке к новому сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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