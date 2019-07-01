День болельщика: иркутяне могут встретиться с хоккеистами «Байкал-Энергии»
Хоккеисты «Байкал-Энергии» приглашают своих болельщиков встретиться на стадионе «Рекорд» 4 июля. Подобные встречи с поклонниками стали уже традицией. Ежегодно они проходят в дружеской форме: на этот раз спортсмены предлагают иркутянам вместе сыграть в баскетбол и волейбол.
- Лето в разгаре, но это не повод забывать о хоккее и о любимой команде, - считают в ХК «Байкал-Энергия». - На Дне болельщика гости смогут отлично провести время всей семьей, а также познакомиться с новичками.
Для детей будут организованы отдельные интерактивные зоны, для взрослых — конкурсы и розыгрыши. В завершении вечера можно будет взять автограф у любимого игрока и сфотографироваться с командой. Начало встречи в 18.30. В этот день у игроков закончится отпуск, в скором времени они приступят к подготовке к новому сезону.
ИСТОЧНИК KP.RU