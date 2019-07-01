2019-07-01T06:40:58+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: в Тулуне начались аварийно-восстановительные работы

Уровень воды в реке Ия после наводнения в Иркутской области продолжает понижаться
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Наводнение в Иркутской области: в Тулуне начались аварийно-восстановительные работыНаводнение в Иркутской области: в Тулуне начались аварийно-восстановительные работыФото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

Большая вода понемногу отступает от Тулуна, жители которого серьезно пострадали от наводнения в Иркутской области. Утром 1 июля уровень воды в реке Ия снизился до отметки в 1056 сантиметров, но при этом он по-прежнему превышает критическую отметку на 400 сантиметров. В Тулуне уже начались работы по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

- В данный момент специалисты занимаются отведением воды из подтопленной части города с помощью разрушения насыпей дамбы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Также производится откачка воды из подвалов и подъездов в многоквартирных домах и восстанавливается электроснабжение.

Из-за снижения уровня воды участок трассы Р-255 “Сибирь”, который находится неподалеку от Тулуна, снова открыт. Сейчас рабочие расчищают его от обломков построек, Разрушенных стихией. Также идут восстановительные работы на подъездах к мосту через реку Азейка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Продавал наркотики у своего дома: в Иркутске с поличным поймали драгдилера
Последствия наводнения в Иркутской области: жители пострадавших регионов смогут не платить за электроэнергию в течение нескольких месяцев
Последствия наводнения в Иркутской области: восстановлено электроснабжение 19 населенных пунктов
Три пункта сбора гуманитарной помощи открыты в пострадавшем от наводнения Тулуне
Обращение президента Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексея Соболя к бизнес-сообществу Приангарья с призывом помочь пострадавшим от наводнения
Команда спортсменов Уриковского муниципального образования успешно вы ступила на 39-тых сельских летних спортивных играх
Наводнение в Тулуне: горожанам раздадут бесплатный хлеб
День болельщика: иркутяне могут встретиться с хоккеистами «Байкал-Энергии»
Наводнение в Иркутской области: районы, из которых ушла вода, начали восстанавливать
Каждый помогает как может: иркутская зоогалерея приняла кошек из затопленных районов
Наводнение в Иркутской области: мобильный хлебозавод доставили в Нижнеудинский район
Наводнение в Иркутской области: на 66 см спал уровень воды на в реке Ия за ночь 1 июля