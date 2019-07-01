Наводнение в Иркутской области: в Тулуне начались аварийно-восстановительные работы

СЕГОДНЯ 06:40 2019-07-01T06:40:58+03:00

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Большая вода понемногу отступает от Тулуна, жители которого серьезно пострадали от наводнения в Иркутской области. Утром 1 июля уровень воды в реке Ия снизился до отметки в 1056 сантиметров, но при этом он по-прежнему превышает критическую отметку на 400 сантиметров. В Тулуне уже начались работы по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

- В данный момент специалисты занимаются отведением воды из подтопленной части города с помощью разрушения насыпей дамбы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Также производится откачка воды из подвалов и подъездов в многоквартирных домах и восстанавливается электроснабжение.

Из-за снижения уровня воды участок трассы Р-255 “Сибирь”, который находится неподалеку от Тулуна, снова открыт. Сейчас рабочие расчищают его от обломков построек, Разрушенных стихией. Также идут восстановительные работы на подъездах к мосту через реку Азейка.

ИСТОЧНИК KP.RU