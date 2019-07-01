Последствия наводнения в Иркутской области: восстановлено электроснабжение 19 населенных пунктов

СЕГОДНЯ 06:56 2019-07-01T06:59:10+03:00

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В тех районах Иркутской области, пострадавших от наводнения, где большая вода ушла, начались восстановительные работы. Так, за прошедшие сутки удалось восстановить электроснабжение в 19 населенных пунктах.

- Электричество подано для почти 14 тысяч человек, - рассказал заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин. - Поставлено под напряжение 103 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии по-прежнему остается 41 населенный пункт, где проживает около 15 тысяч человек. Еще нужно подключить до 200 трансформаторных подстанций.

По словам специалистов, сроки ремонтно-восстановительных работ составляют от суток до четырех. Все зависит от снижения уровня воды ниже критических отметок и восстановления дорог для доступа к местам повреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU