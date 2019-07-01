2019-07-01T07:30:49+03:00
Происшествия

Продавал наркотики у своего дома: в Иркутске с поличным поймали драгдилера

Им оказался 38-летний житель областного центра
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Продавал наркотики у своего дома: в Иркутске с поличным поймали драгдилера.Продавал наркотики у своего дома: в Иркутске с поличным поймали драгдилера.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Иркутске перекрыли еще один канал сбыта наркотиков. Оперативники вышли на след драгдилера, который продавал запрещенные вещества прямо у подъезда своего дома в Октябрьском районе города.

- Им оказался 38-летний безработный местный житель, который уже более 20 лет страдает наркотической зависимостью, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – У него в квартире нашли 92 свертка с запрещенным веществом, общим весом в 4 грамма, а также шприцы.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков. На время следствия 38-летнего мужчину отправили в изолятор. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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