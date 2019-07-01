2019-07-01T07:43:35+03:00
Происшествия

Последствия наводнения в Иркутской области: более 6 тысяч человек остаются без электричества

Из-за критического подъема воды рек Бирюса и Чуна без света остались жители еще семи сел
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Последствия наводнения в Иркутской области: более 6 тысяч человек остаются без электричества.Последствия наводнения в Иркутской области: более 6 тысяч человек остаются без электричества.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Паводки в Иркутской области пошли на спад, однако в некоторых местах вода все еще продолжает прибывать. Из-за критического подъема уровня воды на реках Чуна и Бирюса энергетикам пришлось отключить линии передач, ведущие к селам Баенда, Паренда, Питаево, Окраина, Черчет, Тремино и Нижнее Тремино. Без света остались около 1500 человек.

- За минувшие сутки в работу введены шесть линий: «Икей- Харантей», «Моисеевка-Тогна», «Юрты-Конторка», «Шелехово-Соляная», «Рождественка-Рождественка», «Рождественка-Венгерка», - сообщили в пресс-службе Иркутской электросетевой компании. – Свет вернулся в дома 3231 человека.

В Приангарье продолжают устранять последствия наводнения, однако из того, что вода размыла 13 автомобильных мостов и еще 17 участков дорог местного значения, добраться до места аварии электрикам непросто.

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Последствия наводнения в Иркутской области: жители пострадавших регионов смогут не платить за электроэнергию в течение нескольких месяцев. Это делается для того, чтобы люди смогли обогреть свои дома и тем самым уменьшить последствия наводнения в Иркутской области. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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