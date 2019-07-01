Результаты ОГЭ в Иркутской области: в конфликтную комиссию обратилось более 100 школьников, решивших оспорить результаты экзаменов

СЕГОДНЯ 07:50 2019-07-01T07:52:59+03:00

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Старшеклассники уже закончили школы и отправились подавать документы в ВУЗы, а ученики девятых классов все еще сдают ОГЭ. Основной этап сдачи этих экзаменов завершится 2 июля, но многие школьники уже недовольны своими результатами ОГЭ, оспаривать которые они идут в конфликтную комиссию. В течение ее работы туда успели подать апелляцию более ста девятиклассников.

- В этом году самыми спорными оказались результаты экзаменов по литературе, сообщили в пресс-службе Министерства образования Иркутской области. - Если комиссия увидит основания для для повышения оценки, то баллы, которые ученик получил за экзамен, увеличиваются. Например, на последнем заседании один ученик смог увеличить оценку с пятерки на четверку и двое - с тройки на четверку. Также в этом году впервые одним из членов конфликтной комиссии стал психолог, который помогал разрешать споры.

Следующая конфликтная комиссия ОГЭ, на которой можно будет оспорить свою оценку за один из экзаменов, состоится 5 июля в 10:00. Она пройдет по адресу: ул. Лыткина 75А.

ИСТОЧНИК KP.RU