2019-07-01T08:28:10+03:00
Происшествия

Лесные пожары в Иркутской области: горит более 5 тысяч гектаров тайги

На утро 1 июля в Приангарье полыхает 21 очаг
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Лесные пожары в Иркутской области: горит более 5 тысяч гектаров тайги.Лесные пожары в Иркутской области: горит более 5 тысяч гектаров тайги.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Пока в центральных районах Иркутской области устраняют последствия сильнейших паводков, которые обрушились на Тулунский, Тайшетский и Черемховский районы, на севере области другая напасть. Лесные пожары. На утро 1 июля в регионе остается 21 очаг. Семь из них в Усть-Илимском районе, пять в Чунском, по два в Мамско-Чуйском, Киренском и Казачинско-Ленском районах. Еще по одному в Жигаловском, Катангском и Тайшетском районах. Их общая площадь более 5 тысяч гектаров.

- За минувшие выходные потушили четыре пожара на площади в 5,2 га на территории Братского, Чунского, Жигаловского и Усть-Илимского районов, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Еще шесть очагов локализовали на площади в 1376 гектаров.

В тушении участвуют 97 пожарных лесной охраны, 153 десантника, 165 добровольцев и 136 единиц техники. С воздуха за обстановкой в тайге следят два Ан-2 и четыре легкомоторных самолета. А также два вертолета Ми-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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