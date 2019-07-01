2019-07-01T08:30:58+03:00
Происшествия

Захотели прокатиться с ветерком: неизвестные угнали машину иркутянина и попали на ней в ДТП

Они бросили машину и попытались скрыться, одного их них полицейские уже задержали
Анна ПОПОВА
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Захотели прокатиться с ветерком: неизвестные угнали машину иркутянина и попали на ней в ДТПЗахотели прокатиться с ветерком: неизвестные угнали машину иркутянина и попали на ней в ДТПФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Каждый развлекается как может: кто-то бегает в парке, а кто-то угоняет машины. Именно так и решили провести свое время двое молодых людей из Иркутска. Прогуливаясь во дворе, они увидели автомобиль ВАЗ-21063 и решили на нем покататься. Угонщики открыли дверь автомобиля, залезли в него и отправились в путешествие. Но хозяин машины быстро заметил пропажу и тут же написал заявление в полицию.

- Сотрудники полиции разослали ориентировки с описанием автомобиля всем экипажам ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Через некоторое время похожий автомобиль обнаружили на одной из автозаправочных станций.

Оказалось, что молодые люди так сильно заигрались в преступников, что нарушили правила дорожного движения и врезались в автомобиль на заправке. Хозяин поврежденной машины тут же вызвал дорожных инспекторов. Увидев приближающийся экипаж ГИБДД, нарушители бросили похищенную машину и попытались сбежать. Но сотрудники полиции быстро вычислили и задержали одного из них. Угонщик уже во всем сознался, Теперь ему грозит уголовное наказание по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

ИСТОЧНИК KP.RU

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