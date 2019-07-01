2019-07-01T09:29:01+03:00
Общество

Паводки в Иркутской области: открыт счет для помощи пострадавшим от наводенения жителям Тайшета

В специальных пунктах продолжается сбор продуктов, одежды и других средств первой необходимости для жителей Тайшета
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Паводки в Иркутской области: открыт счет для помощи пострадавшим от наводенения жителям Тайшета.Паводки в Иркутской области: открыт счет для помощи пострадавшим от наводенения жителям Тайшета.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Приангарье продолжают устранять последствия страшных паводков, затопивших Тайшетский, Тулунский и Черемховский районы. Беда пришла в дома тысяч сибиряков, многие из которых остались без крыши над головой, а также потеряли свое имущество и хозяйство. Наводнение уже сплотило жителей Иркутской области, которые собирают для пострадавших все самое необходимое - воду, продукты, теплые вещи и деньги.

Так в мобильном региональном штабе по помощи пострадавшим от наводнения начался благотворительный сбор для жителей затопленных территорий.

- Из Иркутска отправляется еще 4 грузовых вагона с продуктами, одеждой и всем самым необходимым, - сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Иркутской области.

Реквизиты для перечисления средств смотрите здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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