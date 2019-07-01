2019-07-01T10:01:52+03:00
Общество

Многокилометровая пробка парализовала движение автомобилей на участке между Мегетом и Иркутском

Причиной серьезного затора оказалось ДТП около деревни Вдовино
Анна ПОПОВА
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Многокилометровая пробка парализовала движение автомобилей на участке между Мегетом и ИркутскомМногокилометровая пробка парализовала движение автомобилей на участке между Мегетом и ИркутскомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Утром 1 июля автомобилисты, которые двигались из Ангарска в Иркутск, не смогли приехать на работу вовремя. А все потому, что перед въездом в Иркутск образовалась серьезная пробка, которая растянулась на 6 километров. Информация об этом появилась на портале "Живой Ангарск". Затор начался от поселка Мегет и продолжился до деревни Вдовино, которая находится на въезде в Иркутск. причиной многокилометровой пробки стала авария, которая произошла около Вдовино. В ней столкнулись легковой автомобиль и грузовик, который полностью перегородил проезжую часть. На данный момент автомобили, попавшие в ДТП, уже разъехались и, если верить сервису "Яндекс пробки", движение на участке дороги от Мегета до Вдовино сейчас полностью свободно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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