2019-07-01T10:30:39+03:00
Общество

На выходных в Иркутской области огнеборцы потушили четыре лесных пожара

На данный момент в регионе по-прежнему горят 1350 гектаров леса
Анна ПОПОВА
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На выходных в Иркутской области огнеборцы потушили четыре лесных пожараНа выходных в Иркутской области огнеборцы потушили четыре лесных пожараФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В выходные дни, 29 и 30 июня, сотрудники службы пожарной охраны в Иркутской области смогли потушить 4 лесных пожара. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал24". Возгорания, которые удалось ликвидировать, бушевали на площади 5,2 гектара. Их очаги находились в Братском, Чунском, Жигаловском и Усть-Илимском районах.

- Также сейчас пожарные борются еще с несколькими возгораниями в Чунском и Усть-Илимском районах, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, - их общая площадь составляет 1350 гектаров.

В Иркутской области по-прежнему действует еще 21 пожар на площади 5189 гектаров. Пожароопасные очаги находятся в Усть-Илимском, Чунском, Мамско-Чуйском, Киренском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Катангском и Тайшетском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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