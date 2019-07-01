СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-01T10:30:39+03:00

На выходных в Иркутской области огнеборцы потушили четыре лесных пожара Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

В выходные дни, 29 и 30 июня, сотрудники службы пожарной охраны в Иркутской области смогли потушить 4 лесных пожара. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал24". Возгорания, которые удалось ликвидировать, бушевали на площади 5,2 гектара. Их очаги находились в Братском, Чунском, Жигаловском и Усть-Илимском районах.

- Также сейчас пожарные борются еще с несколькими возгораниями в Чунском и Усть-Илимском районах, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, - их общая площадь составляет 1350 гектаров.

В Иркутской области по-прежнему действует еще 21 пожар на площади 5189 гектаров. Пожароопасные очаги находятся в Усть-Илимском, Чунском, Мамско-Чуйском, Киренском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Катангском и Тайшетском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU