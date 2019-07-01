СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-01T10:38:26+03:00

«Помогите, мы в беде»: спасатели помогли туристам, застрявшим в водной ловушке в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Семейная пара и их подруга отдыхали на реке Новоснежная в Слюдянском районе

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В Иркутской области продолжается сложная обстановка связанная с паводками. От них уже пострадали жители Тайшетского, Тулунского и Черемховского районов. Но вода прибывает не только там. Так, на юге Приангарья в беду попала семейная пара и их подруга, которые отправились на легковом автомобиле отдохнуть на реке Новоснежная в Слюдянском районе. На машине они переправились по мелководью на косу, которая находится на другом берегу и разбили там лагерь на ночь.

Однако из-за дождя, который прошел в горах, за считанные часы уровень реки поднялся, и коса превратилась в остров. Перепуганные и отрезанные от "большой земли", отдыхающие позвонили по экстренному номеру 112 и попросили помощи.

- Для эвакуации туристов, приехали сотрудники пожарно-спасательной службы на автомобиле ГАЗ-66, однако владелица машины не захотела бросать ее на острове, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Пришлось взять машину на буксир.

Найдя мелководье, они вместе выбрались в безопасное место. После чего туристы своим ходом помчались домой.

ИСТОЧНИК KP.RU