Пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля в Иркутской области

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-01T10:58:25+03:00

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Велосипедная прогулка субботним утром обернулась для пенсионера из поселка Мальта попаданием в больницу. Его сбил автомобиль, когда он выезжал на автотрассу. Информация об этом появилась на сайте ИА "Усолье Инфо". 29 июня, когда пожилой велосипедист выехал на перекресток со второстепенной дороги, он не посмотрел по сторонам и не заметил, как прямо на него движется автомобиль марки Honda. Водитель не успел затормозить и наехал прямо на пенсионера. В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован в ближайшую больницу. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники ГИБДД, которые определят степень вины каждого из участников аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU