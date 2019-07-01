Движение по дороге Тайшет-Чуна-Братск, закрытой из-за паводков в Иркутской области, восстановили

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-01T11:15:42+03:00

Всего в Приагарье открыли проезд на 23 из 48 подтопленных участках

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В Иркутской области продолжаются разбираться с последствиями наводнения. Дорожные службы уже восстановили движение на 23 из 48 подтопленных участков.

- Открыто движение по дороге Тайшет – Чуна – Братск, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Вчера, 30 июня он был закрыл из-за переливов воды.

Всего на аварийно-восстановительных работах заняты 112 человек и 37 единиц техники. Несмотря на это, движение на трассе Р-255 «Сибирь» пока не открыто. Пока дорога между Красноярском и Иркутскам закрыта. Но небольшом участке удалось начать реверсивное движение для спецтехники, гуманитарных грузов и легковых автомобилей жителя Тулуна. Там уже начинаются скапливаться поток машин. В первую очередь, фуры. В региональном правительстве подчеркнули, что для водителей организуют пункты питания.

Также для жителей Тайшета, пострадавших от паводков открыт сбор помощи. Реквизиты смотрите здесь.

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Движение на трассе «Сибирь» восстановлено для машин спецслужб, гуманитарной помощи и местных жителей. Движение на трассе «Сибирь» восстановлено для машин спецслужб, гуманитарной помощи и местных жителей, дорога "Иркутск"-"Красноярск" по-прежнему закрыта. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU